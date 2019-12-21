شرحت دار الإفتاء شروط الزواج الصحيح، موضحة أن النكاح لا ينعقد إلا بأركان، وهي صيغة الإيجاب، ويكون من المرأة أو وليها، وصيغة القبول وتكون لفظا من الزوج الذي يريد الزواج، وحضور الشهود مجلس العقد، ويشترط كحد أدنى للشهود، أن يكون رجلين مسلمين بالغين عاقلين، بالإضافة إلى الاتفاق على المهر.

وأضاف أحد شيوخ الإفتاء في فيديو بثته دار الإفتاء عبر موقعها على "يوتيوب"، أنه يجوز عند السادة الحنفية، أن تزوج المرأة نفسها، إذا كانت بالغة راشدة عاقلة، ومستقلة عن والديها، فيجوز أن تزوج نفسها، ويكون الزواج صحيحا.

وشدد شيخ الإفتاء: "في حالة عدم وجود شهود على الزواج، أو نقص في الشهود، وإخبارهم بعد العقد، لا يجوز على الإطلاق، ولا يكون الزواج صحيحا ولا ينعقد".