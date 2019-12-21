جمع بين عذوبة الصوت ورقة الإحساس وصدق الأداء، وتمكن من تجسيد حالات العشق الإنساني خلال أغانيه، ما أهّل الفنان هاني شاكر ليكون واحدًا من نجوم الغناء، ويطلق عليه جمهوره "أمير الغناء العربي".

ويحتفل هاني شاكر، اليوم السبت 21 ديسمبر، بعيد ميلاده الـ67، بعد أن أثرى الموسيقى خلال تلك السنوات برصيد ضخم من الأغنيات تخطى 600 أغنية.

لم تقتصر مواهب أمير الغناء العربي على الغناء فقط، بل كانت له تجارب سينمائية من خلال بعض العامل التي شارك فيها.

سيد درويش

في عام 1966، شارك هاني شاكر في فيلم "سيد درويش"، والذي يروى الفيلم قصة حياة سيد درويش منذ نشأته، حيث أدى دور الموسيقار الراحل في أثناء فترة طفولته، وجاء العمل من بطولة هند رستم وكرم مطاوع وزيزي مصطفى، وتأليف محمد مصطفى سامي وإخراج أحمد بدرخان.

عندما يغني الحب

شارك هاني شاكر عام 1973، في فيلم "عندما يغني الحب"، في شخصية "هاني" صاحب الصوت العذب، وقدم من خلاله العديد من الأغاني، وهو من بطولة صفاء أبوالسعود، يوسف فخر الدين، عادل إمام، عمر خورشيد، ومن تأليف وسيناريو وحوار عبدالعزيز سلام، ومن إخراج نيازي مصطفى.

عايشين للحب

ظهر "أمير الغناء" عام 1974 في فيلم "عايشين للحب"، من خلال شخصية "هاني" عضو فرقة استعراضية يحاولون صنع شيء جميل، وهو من بطولة نيللي، محمد عوض، يوسف فخر الدين، عماد حمدين، ومن تأليف عدلي المولد وإخراج أحمد ضياء الدين.

هذا أحبه وهذا أريده

وفي عام 1975 شارك هاني شاكر في بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده "، من خلال شخصية "أحمد"، وهو من بطولة نورا، حمدي حافظ، إجلال زكي، سعيد صالح، ومن تاأليف مرسي جميل عزيز، وإخراج حسن الإمام.

المصباح السحري

فيلم استعراضي قصير، عُرض عام 1977، ويقدم الأبطال الذي كان هاني شاكر واحدًا منهم، مجموعة من الأغنيات التي ترقص على أنغامها الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد، وهو من بطولة محمد عبده، صلاح، يونس شلبي، ومن تأليف وإخراج فتحي عبدالستار.