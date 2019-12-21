أكد الدكتور أيمن محمود، أحد المسؤولين عن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، أن العمل فى المنظومة الجديدة، بدأ يناير 2018، منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق القانون.

وأضاف "محمود"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، بمناسبة العيد القومي لمحافظة بورسعيد، أن البداية من خلال البنية التحتية، وجرى تجهيز 9 مستشفيات، و35 وحدة، منهم 14 وحدة جديدة.

وكانت على معايير وضوابط محددة، تسير عليها المنظومة، أهمها معايير الجودة الطبية، والسلامة، ومكافحة العدوة، وتوفير الأجهزة الطبية، وتدريب القوى البشرية، التى ستعمل فى المنظومة، وجرى إنجاز هذه التجهيزات، ما بين 6 أشهر وحتى عام ونصف.

وتابع "محمود"، أن هناك حاليا 45 مشروعا يشارك فى منظومة التأمين الصحي على محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وفرت جميع الأجهزة الطبية، بحيث لا يحتاج أى مواطن أن يتجه خارج المحافظة، للحصول على الخدمة الطبية التى يريدها.

كما وفرت وزارة الصحة، العديد من الدورات التدربية لأطباء، في بريطانيا والهند، بالإضافة إلى عمل تؤامة مع المستفيات الخاصة، للاستفادة منها على الجانب الإداري والعلمي.