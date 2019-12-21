استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام، على هامش افتتاح ملاعب رياضية بنطاق المحافظة، بحضور محمد إبراهيم موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

ورحب محافظ المنوفية بالوزير على أرض المحافظة، مؤكدا أهمية التعاون الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، للإرتقاء بالقطاع الرياضي، والعمل على تطوير المنشآت الشبابية، لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب المنوفي.

ومن المقرر عقد لقاءً مع الشباب بالاستاد الرياضي، يعقبه تفقد صالة الألعاب الرياضية، ومشروع الواعدين "جودو ومصارعة"، بمدينة شبين الكوم، ثم يتوجهان لافتتاح ملاعب رياضية، بعدد من مراكز الشباب، بشبين الكوم وأشمون.