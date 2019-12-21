فيس بوك يحذف شبكة حسابات وهمية تنشر مواد مؤيدة لترامب

أعلن موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي، إزالة شبكة حسابات وهمية تستخدم هويات مزيفة للقيام بحملة لنشر مواد مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع وعلى إنستجرام.

وهذه الشبكة واحدة من اثنتين جرى وقفهما بسبب "المشاركة في تدخل أجنبي وحكومي"، والسعي إلى "تضليل الآخرين"، وفق مسؤول سياسة الأمن الإلكتروني في فيس بوك ناثانيال جليتشر.

وقال جليتشر في بيان نشره على الإنترنت: "في كل من هاتين الحالتين، قام الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط بالتنسيق مع بعضهم واستخدموا حسابات مزيفة".

وهذا الإعلان هو أحدث كشف لـ "فيس بوك" عن قضايا تلاعب بحسابات يجرى إنشاؤها باستخدام هويات مزيفة لتضخيم صورة جماعة سياسية أو قضية.

وأوصلت إحدى الحملات التي تعقَبها فيس بوك إلى مجموعة "إيبوك" للإعلام التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وجرى كشف ارتباطها بطائفة فالون جونج الدينية المثيرة، وإلى موقع يسمى "بي أل"، وفق جليتشر.

وأضاف جليتشر أن الشبكة التي تتمحور حول مجموعة "بي أل" انتهكت بشكل متكرر عددا من سياساتنا ضد السلوك المنسق غير الموثوق والبريد العشوائي والتضليل على سبيل المثال لا الحصر، وجرى حظر مجموعة "بي أل" على فيس بوك.

وفي هذا الإطار، أزال فيس بوك 610 حسابا و89 صفحة و156 مجموعة و72 حسابا على إنستجرام أنشئت في فيتنام والولايات المتحدة واستخدم بعضها صور تعريف صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي بزعم أنها لأشخاص من الولايات المتحدة، وفقا للشبكة الاجتماعية.

وقال جليتشر إن هذه الحسابات "تنشر عادة محتوى مسل واخبار حول قضايا السياسية الأميركية بما في ذلك محاكمة ترامب والعقيدة المحافظة والمرشحين السياسيين والانتخابات والتجارة والقيم الأسرية وحرية الدين.

وأنفق نحو 55 مليون حساب يتبع صفحة أو أكثر تديرها هذه الشبكة أقل من 9.5 مليون دولار من الإعلانات على فيس بوك وإنستجرام مجتمعين، وفق فيس بوك.

أما الشبكة الثانية للحسابات التي أزيلت على فيسبوك وإنستجرام فمصدرها جورجيا واستهدفت أشخاصا هناك، وفق جليتشر.

وقال جليتشر إنه على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم والتنسيق فيما بينهم، فإن تحقيق الشركة ربط هذا النشاط بشركة باندا للإعلانات في جورجيا، والحكومة التي يقودها حزب الحلم الجورجي.

وأزيل نحو 39 حسابا و344 صفحة و13 مجموعة على فيس بوك، و22 حسابا على إنستجرام جمعت أكثر من 440 ألف متابع بشكل عام بعد ربطهم بحملة جورجيا.