قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن هناك آلاف من الموظفين والعاملين بالدولة، عقودهم على الصناديق الخاصة، وهو ما يعنى عدم إدراجهم ضمن الموازنة العامة مثل باقى الموظفين وحرمانهم من بعض الامتيازات خاصة التي تتعلق بالرواتب ودورية صرفها.

وأشار النائب إلى تزايد المطالبات في الفترة الأخيرة بتثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل إعلان بعض الجهات والوزارات عن حاجتها لموظفين، مؤكدًا أن الاستجابة لهذه المطالبات يساعد في الاستقرار والرضاء الوظيفي للعاملين والموظفين بجميع أجهزة الدولة، حتى يؤدون واجباتهم الوظيفية على أعلى مستوى.

وأكد ضرورة وجود أعداد دقيقة حول حجم العمالة المؤقتة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حصر لدى الدولة بشأن أعداد هؤلاء العمال، لأن أغلب الجهات الإدارية في الفترة السابقة قبل عام 2012 كانت لا تقوم بعملية التعاقد أو التعيين على الموازنة الخاصة، ولم تعط الجهاز أي بيانات عنهم، وكانت تتعاقد مع العمالة عن طريق الصناديق الخاصة بكل جهة.