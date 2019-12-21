تفقد صباح اليوم، وزير النقل، محطة مصر برمسيس، لمتابعة سير العمل وتشغيل حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، للتأكد من انتظام مواعيد القطارات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مطالبا جميع العاملين ببذل أقصى جهد لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال الوزير، خلال جولته التفقدية، إن وزارة النقل عازمة على تحقيق طفرة كبيرة بمنظومة السكك الحديدية، موضحا أن الوزارة تنفذ مشروعات تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل الجرارات وتشغيلها وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، موضحا أن الهيئة ستشهد تغييرا شاملا مطلع يونيو 2020.

وأضاف أن جميع مواعيد القطارات منتظمة، ولا يوجد ما يعوق حركة مسير القطارات، لافتا إلى أن الجرارات الجديدة التي تم توريدها خلال الثلاثة أسابيع الماضية ستعمل على تدعيم قوة الجر بالسكة الحديد.