قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،: "نشن حملات مستمرة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط وفيما يخص عقار شهير بمنطقة ميدان الساعة ولم تنفذ حملة إزالة له بعد فهذا العقار مملوك للأوقاف وجرى تزوير الأوراق الخاصة به من قبل ملاكه".

وتابعت عوض خلال تصريحاتها لـ"الوطن": "الأمر محل تحقيق من الجهات المعنية خاصة بعدما تقدم صاحب العقار الحالي بأوراق تفيد أنه آيل للسقوط وهو مابات محل شك خاصة بعد تزويرهم أوراق ملكية وجرى الاستعانة بلجنة هندسية ثانية أفادت إمكانية ترميمه".

وأضافت: "ما يهمني الآن هو البت من قبل اللجنة التي جرى الاستعانة بها مؤخرا والإفادة بإمكانية الترميم أم الهدم باعتباره ذات خطورة داهمة فحياة الناس أهم شئ ولجنة التظلمات هي المعنية فحسب بالبت في إزالة العقار من عدمه وليس لدينا إحصائية بعدد العقارات الصادر بشأنها قرار إزالة كما أنه بعد قانون التصالح أغلبية المخالفين سيتصالحوا.