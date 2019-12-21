تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفي أبورديس، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقاً للمواعيد المحددة، لافتاً إلى أنها شددت على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما راجعت الرسومات الهندسية المعتمدة طبقاً لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.

وقال مجاهد، إن وزيرة الصحة والسكان أكدت على الاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى، حيث يشمل المستشفى 46 سريراً، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

وتابع أن الوزيرة حرصت خلال تفقد أقسام المستشفى على الاستماع لمطالب المرضى ووجهت على الفور بالاستجابة لمطالبهم.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى، وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان"، وذلك منذ الأول من أكتوبر الماضي.