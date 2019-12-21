كشف تقرير لوزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي لتكنولوجيا الأغذية عن قيامة بتحليل تحاليل لـ6146 عينة لمنتجات غذائية ومواد خام، والإعداد لتجهيز جميع المتطلبات لإعتماد بعض الاختبارات الأخرى والمقترحة من إدارة المعهد مثل متطلبات المواصفة الدولية للعسل الأبيض من حيث الرطوبة والحموضة والرماد والعناصر المعدنية والهيدروكسي ميثايل فورفورل ومحتوى الدياستيز، فضلا عن كشف الغش لزيت الزيتون.

وأوضح التقرير، الذي يرصد إنجازات المعهد خلال العام الحالي، أنه تم نشر 13 بحث دولي، و32 بحث محلي بإجمالي 45 بحث منشور وإعداد 223 بحثا جار العمل البحثي فيهم خلال العام الحالي والانتهاء من 11 رساله ماجستير و24 رسالة دكتوراه، وعقد 14 لجنة لمتابعة إبحاث الزملاء الباحثين المقدمين للترقي للدرجات الأعلى.

وفي مجال الإرشاد والتدريب في مجال التصنيع الغذائي، تم تنفيذ 55 دورة تدريبية داخل القاهرة، و49 دورة تدريبية بالمحافظات، و36 دورة تدريبية خارج الجمهورية في مجال التصنيع الغذائي وجودة الأغذية وسلامة الغذاء.

وأشار التقرير، إلى تنفيذ 5 ورش عمل في مجال المخبوزات وإيجاد بدائل القمح في تصنيع وتطوير صناعة الخبز والألبان وترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد وتنفيذ مؤتمر ونشر 20 مقالة في مجال الصناعات الغذائية وإعداد نشرة فنية.