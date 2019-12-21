أعلنت إيطاليا، رفضها أي نوع من التدخل الخارجي في ليبيا، مشددة على أن حل الأزمة الليبية يبقى "سياسيًا وليس عسكريًا".

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، عن مصادر بوزارة الخارجية الإيطالية، قولها "إن روما تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة ليبية - ليبية، والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار".

وكان فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الإخوانية المدعومة من الميليشيات، قد أرسل الخميس، رسائل إلى رؤساء خمس دول وصفها "بالصديقة"، هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها هذه الدول بتقديم المساعدة لما وصفه بـ"العدوان" الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أي مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حسبما جاء في بيان صدر عن حكومته.