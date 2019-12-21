سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، 19 متدرباً شهادة تخرج في الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية القوي العاملة ببورسعيد مجال البترول في إطار بروتوكول التعاون مع الشركة الفرعونية للبترول، وذلك بالقاعة الكبرى للمركز الثقافي بمدينة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير.

وقال الوزير : إنه وفقا للبروتوكول يتم تدريب خريجي المدارس الثانوية الصناعية ، والمعهد الصناعي "شعبة كهرباء ، وميكانيكا قوي ، وآلات دقيقة ، وغاز، وذلك لمدة أسبوعين ، لتأهيلهم لسوق العمل البورسعيدي.

وأضاف أنه المتدرب يمنح مكافأة مالية قدرها خمسون جنيها عن كل يم تدريب يتم صرفها من خلال الشركة الفرعونية للبترول في نهاية مدة التدريب ، ولا تصرف عن أيام تغيب المتدرب عن التدريب.

كما تقوم الشركة بنقل المتدربين في أثناء تدريبيهم بالشركة ، ويتم منح المتدربين في نهاية الدورة شهادة معتمدة من الشركة ومديرية القوي العاملة .