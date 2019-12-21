وصف الفنان أمير كرارة، الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد السقا، بـ"الرجولة والجدعنة"، وذلك على هامش حضورهما حفل توزيع جوائز الدير جيست، مساء أمس الجمعة.

ونشر "كرارة" صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لـ"عبد العزيز" و"السقا"، مُعلقًا عليها: "الرجولة والجدعنة في صورة.. مبروك يا رجالة".

وحصد الفنان كريم عبد العزيز، جائزة أفضل ممثل عن فيلم "الفيل الأزرق 2"، كما تم تكريمه عن فيلم "نادي الرجال السري"، وأهدى الجائزة لروح المخرج إبراهيم سيف.

وكان الفنان أحمد السقا، قد حصل على جائزة أفضل ممثل، عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.