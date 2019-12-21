توفيت طفلة حديثة الولادة، عصر اليوم السبت، بعد حجزها داخل مركز طبي، بمركز قفط جنوبي محافظة قنا.

اتهمت أسرة المجني عليها مالك المركز بالإهمال الطبي الذي أدى لوفاة الطفلة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقي بلاغا من مركز شرطة قفط، مفاده تحرير، أحمد سمير حفني، محامي ومقيم قرية القلعة، يتهم خلاله، مصطفى . م . ج، طبيب أطفال، ومالك مركز طبي لطب الأطفال وحديثي الولادة، بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة كريمة شقيقته، بعد أن جرى حجزها بالمركز الطبي بدائرة مركز قفط عقب ولادتها لمرورها بوعكة صحية.

فيما تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال الطبيب المتهم الذي أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، لافتا إلى أنها كانت تعاني من ضيق بالتنفس وأجري لها الإسعافات الأولية.