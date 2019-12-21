التضامن تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية بالمحافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تلقي المديريات بمختلف المحافظات طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية في الدورة الجديدة لعام 2020، وذلك حتى 16 يناير المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّها ستشكل لجان على مستوى المديريات لاختيار المرشحات على مستوى كل محافظة، ثم لجنة للاختيار مركزيا، تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة، وممثل عن مجلس النواب، والمجالس القومية، وخبراء في التربية، وممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك استعدادا لإقامة الاحتفال السنوى المركزي لعيد الأم في مارس من العام المقبل، حيث انتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام.