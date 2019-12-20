أعلن المحاسب السيد عبدالفتاح يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، توجه لجنة الإغاثة، اليوم، إلى مقر إقامة أسر المتوفين والمصابين في حادث القطار على مزلقان الصوفي في ميت غمر؛ للنظر في إمكانية صرف مساعدات عاجله لأسر المتوفين والمصابين وعددهم الإجمالي 11 شخصا.

ويحسب بيان مديرية التضامن الاجتماعي، فقد تبين أن جميع حالات الوفاة جرى دفنها فجرًا، اليوم، وجارٍ حصر المستحقين من أسرهم لصرف المساعدات المقررة طبقًا للقرار الوزاري رقم 86 لسنة 2019.

وتقرر صرف مساعدات من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمبلغ 3000 جنيه لحالة الوفاة ومبلغ 2000 جنيه للمصاب، لمن تبقى من أفراد أسرهم.