شهد الفندق التعليمي بمدينة كفر الشيخ، ورشة عمل يوم الإبداع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والجمعية المصرية للعلوم و الهندسة، ومديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدير التعليم العام بالمديرية، ومدير التعليم المجتمعي بالمديرية، حيث جرى تكريم 120 طالباً شاركوا في الورشة.

وأجرى طلاب التعليم المجتمعي العديد من التجارب العلمية منها ديناميكية الطيران، والمغناطيس الكهربي، والغذاء الصحي، واستخدام التابلت في معمل العلوم، والروبورت الرسام، وإشارة المرور، والمعمل الجنائي، وسيارة ريموت بسلك، وإنذار الحريق، والتحكم الذاتي، وإطلاق صاروخ.

جاء ذلك بحضو الدكتور سلامة الويشي مدير عام التعليم العام، ومحسن الجمال مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، ومحمود صديق مسؤول التعليم بمؤسسة مصر الخير بكفر الشيخ، وإسماعيل محجوب مدير مشروع دعم التعليم المجتمعي بكفر الشيخ، وإيهاب العناني مدير الجمعية المصرية للعلوم والهندسة، ووفاء رياض مدير إدارة التجريبيات بالمديرية.