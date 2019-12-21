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"فرانس برس": السياح البريطانيون يتدفقون مجددا على منتجع شرم الشيخ

"فرانس برس": السياح البريطانيون يتدفقون مجددا على منتجع شرم الشيخ

ماكرون: القوات الفرنسية قتلت 33 متطرفا في مالي

ماكرون: القوات الفرنسية قتلت 33 متطرفا في مالي

بسبب حفل زفاف شقيقه.. تفاصيل سرقة 100 ألف جنيه من شقة ببني سويف

بسبب حفل زفاف شقيقه.. تفاصيل سرقة 100 ألف جنيه من شقة ببني سويف

السيسي يوجه بالاستمرار في الاكتشافات البترولية

السيسي يوجه بالاستمرار في الاكتشافات البترولية

وزيرة الصحة توجه بسرعة تطوير وحدة "الرويسات" لافتتاحها فبراير المقبل

وزيرة الصحة توجه بسرعة تطوير وحدة "الرويسات" لافتتاحها فبراير المقبل

استخدامها بعمليات محظورة.. حالات إيقاف بطاقة الائتمان وكيفية استرجاعها

استخدامها بعمليات محظورة.. حالات إيقاف بطاقة الائتمان وكيفية استرجاعها

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فيديو.. حقيقة صوت الحوت الأزرق بشواطئ مرسى مطروح

الرجال أكثر براعة في "الكذب" من النساء

الرجال أكثر براعة في "الكذب" من النساء

"صوفيا".. إنسان آلي يبحث عن عائلة ومشاعر وحقوق وحريات

"صوفيا".. إنسان آلي يبحث عن عائلة ومشاعر وحقوق وحريات

"الروبوت" مش بني آدم: قد يقلل وظائف.. لكنه سيخلق أخرى

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