استخدامها بعمليات محظورة.. حالات إيقاف بطاقة الائتمان وكيفية استرجاعها

يتعرض الكثير من حاملي البطاقات الائتمانية لإيقاف استخدام البطاقة، ما يعرضهم لكثير من الضرر والخسائر المالية.

ويقدم البنك الأهلي الحالات التي يمكن أن تتسبب في إيقاف البطاقة وكيفية تنشيطها أو استرجعاها عند الفقدان أو التلف.

أولًا: حالات إيقاف البطاقة

- عدم سداد العميل للحد الأدنى للسداد لمدة شهرين متتاليين، على أن يتم إعادة الخدمة للبطاقة خلال 24 ساعة عمل من سداد العميل لإجمالي مبالغ الحد الأدنى للسداد.

- استعمال كامل الحد أو جزء منه في عمليات مشتريات لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام التاريخي للبطاقة.

- عمل إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة، وبصورة متكررة بغرض زيادة الرصيد المتاح للاستخدام.

- استخدام البطاقة في العمليات المحظورة قانونًا بما فيها ابتياع بضائع أو خدمات مجرمة بواسطة القانون المصري.

الإجراءات المتبعة في حال فقدان أو تلف البطاقة الائتمانية

- يقوم العميل بالاتصال بمركز الاتصالات 19623 والإبلاغ عن فقدان البطاقة.

- يتم إيقاف البطاقة فورًا.

- يمكن للعميل طلب إصدار بدل فاقد / تالف من خلال موظف خدمة الـCall center، أو من خلال تقديم طلب بإصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة الائتمانية بأي من فروع البنك.