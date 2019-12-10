أكد مصدر مسئول بوزارة النقل أن الوزارة تدرس تطبيق نظام «البطاقات الائتمانية» لعبور الركاب من «البوابات الإلكترونية» واستقلال قطارات «المترو» خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن النظام سيكون بديلاً عن النظام الحالى «التذكرة الورقية» بهدف القضاء على الزحام والطوابير أمام شبابيك صرف التذاكر، منوهاً بأن الفكرة تم طرحها بالفعل فى أحد الاجتماعات، بحيث تخصم هذه البوابات قيمة الرحلة ذهاباً وعودة مباشرة دون وجود تذكرة، على أن يتم تسجيل بداية الرحلة من محطة الدخول، وتخصم قيمة التذكرة عند تمرير البطاقة على الماكينة فى محطة الوصول.

وأشار المصدر إلى أن البوابات الإلكترونية الحديثة، وعددها 184 ماكينة، تم تركيبها مؤخراً بالخطين الأول والثانى، إضافة إلى ماكينات «الخط الثالث»، وسيتم وضع «ريدر» عليها مهمته قراءة البطاقة الائتمانية التى يستخدمها الراكب ليتم خصم قيمة الرحلة، موضحاً أن «البوابات» ستعمل باستخدام البطاقات الائتمانية، بجانب استمرار استخدام التذاكر الورقية والكارت الذكى.

وأضاف أن النظام الجديد ما زال تحت الدراسة، ويهدف للقضاء على الزحام أمام منافذ بيع التذاكر، وتحويل قيمة التذاكر إلى البنك المركزى مباشرة عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية، ليحولها إلى حساب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة المترو.

وقال المصدر إن شركة سويسرية تقدمت بعرض لتنفيذ هذا المشروع على الخطوط الثلاثة، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيقبل العمل بجميع أنواع البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك، وحال تطبيقه رسمياً سيخفف الزحام والتكدس ويقضى على الطوابير أمام منافذ التذاكر. وأوضح أن الوزارة وضعت خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية لمترو الأنفاق بالخطين الأول والثانى، بتكلفة 47 مليار جنيه، بواقع 32 مليار جنيه للخط الأول «المرج - حلوان»، و15 مليار جنيه للخط الثانى «شبرا الخيمة - المنيب».