"فرانس برس": السياح البريطانيون يتدفقون مجددا على منتجع شرم الشيخ

نشرت وكالة أنباء "فرانس برس" تقريرا حول عودة السياح البريطانيون مجددا إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بجنوب سيناء، بعد قرار الحكومة البريطانية إلغاء حظر الرحلات الدولية إلى مطار المدينة الساحلية.

وذكر التقرير أن أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة "إنتر إير" وصلت إلى مطار شرم الشيخ، أول أمس الخميس، قادمة من برمنجهام، وعلى متنها 110 ركاب.

وقال مسؤول في هيئة الطيران المدني، إن "شركة إنتر إير ستنظم رحلة واحدة أسبوعياً من بريطانيا إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي"، مضيفا أن عدد الرحلات من بريطانيا إلى شرم الشيخ سيزداد خلال موسم الصيف.

وأعلنت الحكومة البريطانية في 22 نوفمبر الماضي، رفع القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ بعد نحو 4 أعوام من الحظر، ورغم الحظر، بلغ عدد الزوار البريطانيين لمصر في العام 2018 نحو 415 ألف سائح، وهو ما يعني أن العدد سيزيد بشكل كبير بعد عودة رحلات الطيران رسميا.

وكانت السياحة في مصر، والتي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، شهدت تراجعا حادا، وخصوصا أن القسم الأكبر من السياح الذين يفدون إلى مصر، هم من روسيا، وبدأ قطاع السياحة بالتعافي خلال العامين الماضيين إذ سجل وفود 8.2 ملايين سائح في 2017، وارتفع العدد إلى 11.3 مليون العام الماضي.