قالت الإعلامية لبنى عسل، إن تنظيم مصر النسخة من منتدى شباب العالم، حقق الكثير من المكاسب، مشيرةً إلى أنه أكد قدرتها على تنظيم فعاليات على هذا المستوى، إضافة إلى تحقيق مكاسب سياسية متعلقة بالدور المصري في المنطقة.

وأضافت "عسل" خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن تنظيم المنتدى دليل على أمن واستقرار البلاد: "لو لم يتوفر الأمن لما كانت مصر قادرة على تنظيم هذا النوع من الفعاليات".

وأشارت، إلى أنه من ضمن أهداف تنظيم المنتدى، تنشيط السياحة: "الكثير من التقارير المتعلقة بالمشهد السياحي في العالم تتوقع أن مصر ستكون من أفضل الوجهات السياحية في العام المقبل 2020، وما حدث في شرم الشيخ والإشغال الفندقي الذي بلغت نسبته 100% والحركة التي شهدتها المدينة تمثلان دعاية بالملايين دون أن تتكلف الدولة شيء".

وحول استقبال مطار شرم الشيخ أولى الرحلات البريطانية بعد توقف 4 سنوات، قالت "لبنى"، إنه يعبر عن الحركة والحياة في مدينة شرم الشيخ: "الاستقبال كان إيجابيًا ورائعًا، ورحب بالسياح الإنجليز، وروح الشعب المصري عامل مهم للغاية، ويجب استغلال هذا الأمر بأقصى قدر ممكن، لأننا مقبلون على موسم سياحي متميز، لكي يكون المشهد إيجابيًا ومتكاملا".