قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا في أعمال عنف بالعاصمة لندن، خلال عام 2019، يبلغ 144 قتيلا، وهو ما يعد أعلى مستوى لأعمال القتل والعنف في بريطانيا منذ عام 2008.

وذكرت الصحيفة أن آخر هذه الحالات شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، حيث طعن حتى الموت في منطقة رويال دوكس في لندن الليلة الماضية، وعُثر عليه في شارع هاناميل شرقي لندن، بعد ورود أنباء عن نشوب قتال بين أشخاص في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة ألقت القبض على رجل له علاقة بالحادث، ولا يزال رهن الاحتجاز، في الوقت الذي بدأ فيه المحققون في مقر الشرطة "سكوتلاند يارد" تحقيقا في الحادث.

وتعد هذه الجريمة هي الأحدث وسط سلسلة من 6 جرائم قتل وحشية هزت المملكة المتحدة قبل 5 أيام فقط من عيد الميلاد؛ حيث طُعن 4 أشخاص حتى الموت في لندن في أقل من 12 ساعة أول أمس، من بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاما، كما كانت الشرطة تبحث أمس عن 3 أشخاص بعد أن اقتحموا منزلا في هونسلو غرب لندن، صباحا، وطعنوا شابًا حتى الموت في جريمة قتل ارتُكبت في وضح النهار.