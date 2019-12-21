هنأ معهد البحوث والدراسات العربية الدكتور محمد مصطفى كمال، أستاذ العلوم السياسية، بعد صدور قرار تعيينه كمدير للمعهد بدءًا من 1 يناير المقبل.

وقالت الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "صدر قرار معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر بتعيين الدكتور محمد مصطفى كمال، أستاذ العلوم السياسية، مديرًا للمعهد بدءًا من 1/1/2020م".

وتابع: "وبهذه المناسبة يسر الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية، والمدير المكلف لمعهد البحوث والدراسات العربية، والأسرة العلمية للمعهد (رؤساء الأقسام والأساتذة)، والأسرة الإدارية (الباحثون والموظفون والعاملون)، أن يتقدموا بالتهنئة راجين للمدير الجديد التوفيق في القيام بأعباء هذا التكليف و التشريف، والسداد في إكمال المسيرة بجناحيها الأكاديمية (التعليمية) والبحثية، كما اختطها المدير الأول ساطع الحصري، والرواد من بعده".

وواصل: "نعلم أن ثمة تحديات كثيرة لكنَّ الدكتور محمد مصطفى كمال حقيق بتجاوزها ورسم مستقبل أصيل جديد لمعهدنا العريق والله ولي التوفيق".