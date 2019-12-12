أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس التنفيذي للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على تعيين الدكتور محمد مصطفى كمال أستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، مديرا لمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، 2020.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي بـ"الألكسو"، حول مشاركة اللجنة فى اجتماعات المجلس التنفيذي، الدورة العادية الــ112 للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، المنعقدة بمقر المنظمة العربية بتونس، خلال الفترة من 10- 13 ديسمبر الجاري.

وأشار التقرير، إلى قرار انضمام أعضاء جدد بالمجلس التنفيذي، كممثلين لأربعة دول هى: "فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن"، بالإضافة إلى استعراض نشاط المنظمة، فيما بين دورتى المجلس التنفيذى، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الــ24 للمؤتمر العام، والدورة الــ111 للمجلس التنفيذى، فضلاً عن عرض مشروع خطة العمل المستقبلي للمنظمة، للأعوام (2023- 2028)، وعرض مشروع البرنامج والميزانية للدورة المالية لعامى (2021-2022)، وعرض مشروع دراسة لتطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفى للألكسو.

وأضاف التقرير، أن من المقرر أن تنفذ اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ورشة عمل للعاملين باللجان الوطنية العربية، للتدريب على إنشاء المنصة التفاعلية لأمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، خلال النصف الأول من عام 2020، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، منها: إعادة فتح باب الترشح لوظيفة مدير إدارة التربية بدرجة مدير أول فئة ثانية، اعتبارا من 1 يناير 2020، كما تقرر أن تعقد الدورة العادية للمجلس التنفيذى الــ113 فى مقر المنظمة بتونس، وذلك يومي 15-16 أبريل 2020، وأن تعقد الدورة العادية الخامسة والعشرين للمؤتمر العام بتونس يوم 18 أبريل 2020.

وعلى هامش الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بجهود اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فى تنظيم فعاليات الدورة الأولى لأولمبياد الـ"ألكسو"، لتعزيز قدرات الطفل العربي، التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 3-6 ديسمبر الجاري بمقر اللجنة، وتلبية دعوة المنظمة العربية، بموافقة جمهورية مصر العربية، على استضافة أعمال المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي، المقرر عقده خلال الفترة من 23-25 ديسمبر الجاري بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.