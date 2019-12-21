سيطر الغموض على واقعة العثور على هياكل عظيمة مدفونة بطريق محور المحمودية، بالقرب من كوبري الزهور، بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت إجراء تحليل DNA للهياكل، لتحديد أعمارها وهويتها وإذا ما كانت الجثث لذكور أو إناث.

وكشفت مصادر أمنية أن هناك فريقا يضم قرابة 11 ضابطا من إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية ووحدة مباحث محرم بك، للوصول إلى تحديد هوية الجثث، وبدأ فريق في فحص بلاغات التغيب، وكاميرات المراقبة، ومناقشة رواد المنطقة للوصول إلى أي خيوط أو مشاهدات تقود فريق البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الجثث مدفونة منذ فترة تتجاوز الـ40 يوما.

وعثر أهالي الحضرة الجديدة، وسط الإسكندرية، أمس، على هياكل عظمية، بطريق محور المحمودية، بالقرب من كوبري الزهور، وجرى إبلاغ قسم شرطة محرم بك.

تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة البحث الجنائي، بتلقي قسم شرطة محرم بك، بلاغا بالعثور على جثث في حالة تعفن على الطريق العام.

وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وقررت استدعاء عدد من شهود العيان، لمناقشتهم حول ملابسات حول الواقعة.