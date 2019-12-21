عثر أهالى الحضرة الجديدة، وسط الإسكندرية، أمس، على هياكل عظمية، بطريق محور المحمودية، بالقرب من كوبري الزهور، وجرى إبلاغ قسم شرطة محرم بك.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة محرم بك، بلاغا بالعثور على جثث فى حالة تعفن، على الطريق العام.

انتقلت قوة أمنية من القسم، وتبين أثناء المعاينة، أن الهياكل العظمية تعود إلى جثتين، وجرى ندب الأدلة الجنائية ورفع البصمات من مكان الواقعة، ونقلت الهياكل إلى مشرحة كوم الدكة للتعرف على البصمة الوراثية للجثث.

تحرر محضر رقم 11085 إدارى محرم بك، وجار العرض على النيابة، للبدء في التحقيقات لمعرفة سبب قتل الجثث، وإلقاءها على الطريق، وتعفنها بهذا الشكل، وكشف ملابسات جريمة القتل.

فيما أمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فرق البحث الجنائي، وذلك للتعرف على ملابسات الواقعة، وجريمة القتل وكشف الغموض.