ناقش الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم، رسالته للدكتوراة تحت عنوان: "نموذج من نقد وتقويم السيرة والسنة" وذلك بمقر كلية أصول الدين بجامعة الأزهر من قسم الحديث وعلومه.

ويقدم الباحث من خلال هذا العمل نموذجا للتعامل مع التراث بصفة عامة في جانب السيرة والسنة بصفة خاصة ومرويات وأحداث المولد الشريف على التحديد من خلال ثلاثة واجبات أساسية تجاه نصوص التراث الإسلامي هي التحقيق على الأصول العلمية المعتمدة لعملية تحقيق النصوص ونشرها، والتعليق بإبداء الرأي العلمي في المسائل والقضايا التي طرحها الكتاب وتوثيق النصوص والأحاديث على الأصول العلمية لدراسة المتون والأسانيد.

وأوصى الباحث في رسالته بضرورة العناية بالتراث بصفة عامة وبتراث السيرة النبوية بوجه خاص على القواعد العلمية المعتبرة للتحقيق والدراسة والتخريج. وبالعناية بأصول رواية أحاديث السيرة، ومنهج نقد أحداثها واستكتاب الباحثين في هذا الأمر.