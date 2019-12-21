أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا بالغربية، اليوم، في توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتى بحبس مستريح جديد 4 أيام على ذمة التحقيقات معه، بتهمة النصب على عدد من المواطنين في أكثر من 50 مليون جنيها.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مباحث الأموال العامة بورود عدد من البلاغات بلغت أكثر من 10 بلاغات ضد المدعو "علاء. ع. م. ن"، مقيم بقرية حانوت بدائرة المركز، بتهمة النصب عليهم واستيلاءه على مبالغ مالية بهدف توظيفها في تجارة السيارات، مقابل أرباح شهرية ولم يفي بوعده، رافضا رد المبالغ المالية لهم.

وكشفت التحريات الأمنية صحة الواقعة، وأن المتهم استولى على أكثر من 50 مليون جنيه، كما نصب على عدد من أصحاب معارض تجارة السيارات بشراء منهم سيارات بالأجل ولم يلتزم، وجرى ضبط المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.