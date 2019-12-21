بعد توجيهات المحافظ.. حملة لإزالة معوقات رؤية البحر بكورنيش الإسكندرية

شن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، اليوم، حملة مرورية على طريق الكورنيش ابتداء من سور قصر المنتزه؛ وذلك للتأكد من إزالة كل الأسوار والموانع الحاجبة لرؤية البحر.

وأسفرت الحملة عن تقليم الأشجار وتقليل ارتفاعاتها بما لا يعيق رؤية البحر، كما تم إزالة المشمعات من على الكافيهات، والتي سببت إزعاجاً للمواطنين لحجبها رؤية البحر.

وواصلت الحملة أعمالها بإزالة بعض الإشغالات المقامة على الشواطئ بشكل غير قانوني، وتنبيه المستأجرين بتحويل هياكل منافذ البيع المقامة على الشواطئ إلى زجاجية لضمان عدم حجب الرؤية، كما تم التأكد من إزالة ألعاب الأطفال المحظور إقامتها طبقا لكراسات الشروط.

وأكد "رشاد"، خلال تنفيذ أعمال الحملة، أنه يجرى العمل على رفع بعض الأسوار المعدنية المقامة على طريق الكورنيش وبموازاة شاطئ المندرة العام؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بما أن رؤية البحر ستكون متاحة للجميع ولن يسمح بحجبها عن المواطنين، كما سيجرى مراجعة كل التعاقدات للمنشآت الواقعة على كورنيش المدينة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قراراً بتشكيل لجنة استشارية تضم جميع الأجهزة المعنية، والمتخصصين والخبراء، لوضع دليل إلزامي به كافة المعايير والمحددات المتعلقة بكورنيش الإسكندرية، يكون ملزما لكافة التعاقدات الجديدة التي ستبرمها المحافظة.

كما كلف الشريف رؤساء أحياء منتزه أول وثانِ، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بإزالة كل الموانع التي تعوق رؤية البحر التي وضعها مستأجرو الشواطئ، مع توحيد شكل البوابات وتحديد المساحة المخصصة لكل مستأجر شاطئ، وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم والمتعدين على رصيف الكورنيش.

وشدد محافظ الإسكندرية على تقليم الأشجار وإزالة الأسوار الخشبية المعيقة لرؤية البحر قائلا: "من حق الغلابة يشوفوا البحر"، موجها بتغريم مستأجر شاطئ سيدي بشر 3 السياحي الغربي بغرامة نظافة تقدر بـ 5000 جنيه لعدم التزامه بنظافة الشاطئ وإظهاره بمظهر غير لائق أمام أهالي وزوار المدينة، كما استمع الشريف إلى شكاوى المواطنين، مؤكدا أنه يعمل حاليا على زيادة عدد الشواطئ العامة للسماح للمواطنين بالاستمتاع بالبحر.