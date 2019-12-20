خلال جولة تفقدية للكورنيش بأحياء منتزه أول وثان، من أجل إزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، أصدر اللواء محمد الشريف قرارا بتشكيل لجنة استشارية تضم جميع الأجهزة المعنية، والمتخصصين والخبراء، لوضع دليل إلزامي به كافة المعايير والمحددات المتعلقة بكورنيش الإسكندرية، يكون ملزما لكافة التعاقدات الجديدة التى ستقوم المحافظة بإبرامها.

كما كلف الشريف رؤساء أحياء منتزه أول وثان، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بإزالة كافة الموانع التى تعوق رؤية البحر التي وضعها مستأجرو الشواطئ، مع توحيد شكل البوابات وتحديد المساحة المخصصة لكل مستأجر شاطئ، وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم والمتعدين على رصيف الكورنيش.

وشدد محافظ الإسكندرية على تقليم الأشجار وإزالة الأسوار الخشبية المعيقة لرؤية البحر قائلا: "من حق الغلابة يشوفو البحر"، وأمر المحافظ بتغريم مستأجر شاطئ سيدي بشر 3 السياحي الغربي بغرامة نظافة تقدر بـ 5000 جنيه لعدم التزامه بنظافة الشاطئ وإظهاره بمظهر غير لائق أمام أهالي وزوار المدينة، كما استمع الشريف إلى شكاوى المواطنين، مؤكدا أنه يعمل حاليا على زيادة عدد الشواطئ العامة للسماح للمواطنين بالاستمتاع بالبحر.

حضر الجولة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ حمدي عبد العليم رئيس حي منتزه أول، والدكتور ياسر الجندي رئيس حي منتزه ثان، وأسامة علي مدير عام المصايف بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف.