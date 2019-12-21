لقيت سيدة من كوريا الجنوبية مصرعها، إثر سقوط حطام عليها في مدريد، كما غرق متزلج هولندي في جنوب غرب إسبانيا، وفُقد ثالث في البحر قبالة السواحل الفرنسية، إثر هبوب عاصفة إيلزا، اليوم السبت، في المناطق الغربية من أوروبا.

وتوفيت السيدة وعمرها 32 عاما متأثرة بجروح بالغة نجمت عن سقوط حطام بناية عليها في وسط مدريد، إثر هبوب رياح عاتية، بحسب ما أفاد وزير داخلية حكومة مدريد المحلية إنريكي لوبيز.

وأكد الوزير أن البناية كانت موضع تفقد في 2015، بلا مشاكل.

كما غرق "ستيني" هولندي، أمس الجمعة، خلال تزلجه في مقاطعة ولبا جنوب غرب إسبانيا، بحسب ما أعلنت أجهزة الإنقاذ اليوم السبت.

وقبالة السواحل الجنوبية الشرقية لفرنسا، فُقد رجل في البحر المتوسط، بعدما سقط من مركب شراعي أمس الجمعة، في حين جرى إنقاذ مرافق له، بحسب السلطات.

وهبت رياح عاتية رافقتها أمطار غزيرة الجمعة، على منطقة كوت دازور جنوب شرق فرنسا وجزيرة كورسيكا.

وكان سوء الأحوال الجوية قد خلف الخميس والجمعة، 3 قتلى في إسبانيا، وقتيلين في البرتغال.