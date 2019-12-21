صور.. مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل اولي رحلات الشارتر من فرنسا

استقبل منذ قليل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات الطيران الشارتر/العارض من فرنسا، بعد توقف دام لسنوات، جاءت رحلة الطيران علي متنها ١٤٠ سائح من مطار شارل ديجول الفرنسي.

كان في استقبال الرحلة ممثلي سلطة الطيران المدني بمطار شرم الشيخ، و إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، و عزت عبدالله المدير الإقليمي لشركة ميتنج بوينت بجنوب سيناء وهي وكيل شركة FTI بشرم الشيخ؛ حيث تم استقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والكتيبات والنشرات السياحية باللغة الفرنسية.

وتسير شركة FTI رحلتين إحداهما من شارل ديجول الفرنسي والثانية من مطار بازل السويسري (لناطقي اللغة الفرنسية)، تقوم بتشغيلها شركة “فلاي إيجيبت” حيث بدأت الشركة فى تسيير أولى رحلات الطيران الشارتر الأسبوعية اليوم من مطار شارل ديجول الدولى لشرم الشيخ، وتستمر حتى 17 أبريل 2020، بينما تسير أولى رحلاتها الأسبوعية من مطار بازل الدولي لشرم الشيخ غدا السبت، وتستمر حتى 25 أبريل 2020.