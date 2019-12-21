أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على الشركات المتعاونة مع شركة "غازبروم" المملوكة للحكومة الروسية، والتي تعمل على استكمال مشروع "نوردستريم 2"، الذي يهدف لاستكمال مد خط أنابيب غاز إلى أوروبا.

وتستهدف العقوبات التي ينص عليها هذا القانون شركات البناء العاملة في خط الغاز نورد ستريم 2، وهو خط أنابيب تحت المياه من شأنه أن يسمح لروسيا بزيادة صادراتها من الغاز إلى ألمانيا.

ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هذا المشروع تهديدا للأمن في أوروبا، إلا أن البرلمان الأوروبي أقر هذا المشروع يوم الأربعاء الماضي، معتبرا هذا المشروع قانونا وطنيا.

الدكتور طارق زياد، الباحث في العلاقات الدولية، قال إن ترامب يريد إيقاف أي تعاون مشترك بين روسيا والاتحاد الأوروبي، موضحا أن هذا ظهر وضحا من خلال مواقفه في "الناتو"، حيث كان دائم التحريض ضد روسيا في أي ملف سواء في تطويرها للتسليح أو في مشكلاتها مع أوكرانيا.

وأضاف طارق لـ"الوطن"، أن هذا المشروع سوف يمنح أوروبا استقلالية بعيدا عن الولايات المتحدة، وهو ما لا يرغب به ترامب، مشيرا إلى أنه يريد أن تظل أوروبا في حاجة له من خلال التعاون والمساعدات في مجال الطاقة.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن ترامب حاول إيقاف هذا المشروع خلال لقائه مع بوتين في فنلندا في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي رفض أي تدخل أمريكي في هذا المشروع، ما أدى إلى خروج القمة دون أي نتائج واضحة.

وأشار إلى أن هذا القرار الهدف منه هو التصعيد السياسي، ليواجه به ترامب الضغوطات الداخلية التي تواجه، مردفا أنه يريد أن يثبت للشأن الداخلي أن قرار العزل لم يؤثر عليه وما زال مستمرا في خطته السياسية.

وتابع أن الدول الأوروبية لن تهتم بهذا القرار، وستستمر في طريقها، مشيرا إلى أن ترامب لن يستطيع تنفيذ هذا القرار، لأنه لن تكون لديه القدرة للوقوف في وجه كل الدول الأوروبية التي أقرت المشروع.

من جانبه، قال ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية، إن ترامب يريد تدمير أي تعاون بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، موضحا أنه يرى أن هذا التعاون سيعمل على زيادة قوة روسيا الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وأضاف زهير لـ"الوطن"، أن العقوبات الأمريكية التي فرضها ترامب، على الشركات الأوروبية التي تعمل في هذا المشروع، لن تقبل به الدول الأوروبية، وستعمل على وضع حد له، مشيرا إلى أن هذه العقوبات لن تستطيع أمريكا تطبيقها.