"صنداي تايمز": ترامب يدعو جونسون لزيارة البيت الأبيض خلال 2020

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارة البيت الأبيض بمناسبة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي "بريكست" المقرر في 31 يناير من العام المقبل، وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأسبوعية، اليوم، أنه تمت دعوة جونسون لزيارة الولايات المتحدة برفقة صديقته كارى سموندز، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات التجارية الرسمية عبر المحيط الأطلسي بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

ونسبت الصحيفة لمصادر في "داونينج ستريت"-مقر رئاسة الحكومة البريطانية - القول إنه لم يتم بعد إجراء مناقشات رسمية مع البيت الأبيض بشأن التوقيت الدقيق للزيارة، حيث يواجه الرئيس الأمريكي احتمالية محاكمة مجلس الشيوخ الشهر المقبل.

وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني يبحثان الاتفاق التجاري بعد بريكست

وبحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو ، هاتفيا مع نظيره البريطاني دومينيك راب الخطط الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة قوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوربي، وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أوتاجوس،أن بومبيو هنأ خلال الاتصال - أمس السبت - نظيره البريطاني على إعادة اختياره في منصبه الوزاري بعد الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا والتي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية كبيرة ، كما تحدثا حول أهمية شبكات الجيل الخامس الآمنة، مشيرة إلى أن الوزيرين ناقشا كذلك العمل على مواجهة التحديات التي تفرضها إيران وروسيا والصين.

وفي سياق آخر، قال ترامب، إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا"، مضيفا - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "حققنا انفراجة فيما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا".

كان الرئيس الأمريكي، أُعلن عن ما يعرف باتفاق "المرحلة واحد"، في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي، وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية، وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين - الأسبوع الماضي - إن الاتفاق سيوقع في أوائل يناير، مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل، ويجري تنقيحه من الناحية الفنية.