قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن قلقة بشأن طلب حكومة الوفاق في ليبيا لدعم عسكري خارجي حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل

وأكد بومبيو "نشجب الهجمات على المدنيين في ليبيا وندعو جميع الأطراف لضبط النفس".

ونوه بأن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا، ولفت بومبيو إلى أن التدخل العسكري في ليبيا يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع.

وبعثت حكومة الوفاق الجمعة، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لـ"صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة".

ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.