عثر أهالى منطقة بنك الإسكان ببورسعيد على جثة شاب متحللة داخل كابينة سيارة سيارة ربع نقل تقف بإحدى الشوارع الجانبية بالحي.

تلقى اللواء هشام خطاب، أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من الأهالي بالحي يفيد بالعثور على جثة متحللة لشاب تبين من هويته إنه يدعى محمود السيد السيد، يبلغ من العمر 28 عاما، داخل كابينة سيارة ربع نقل مركونة بإحدى الشوارع الجانبية بمنطقة بنك الإسكان.

وانتقلت مباحث شرطة الضواحي لمعاينة الحادث، واستدعت النيابة التي أمرت بنقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى السلام بورسعيد، وجرى التحفظ على جثمان المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة ولحين التصريح بالدفن.