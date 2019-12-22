أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن قرار الجامعة بعلاج الشاعر رفعت سلام على نفقتها يأتي كون الجامعة تفتح ذراعيها للجميع وكل إمكانياتها مُسخرة من أجل أبناء مصر، موضحًا أنه علم نبأ تدهور الحالة الصحية للشاعر المتميز رفعت سلام من خلال صفحة الروائي حمدي الجزار بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، أنه لم يتردد لحظة واحدة بعد رؤيته للمنشور في إصدار قرار بتحمل الجامعة نفقة علاجه، كونه من الشعراء المميزين منذ السبعينات، موضحًا أنه اطلع سابقا على ترجمته لـ"أزهار الشر"، وقرأ في ديوانه الشعري، وهو شاعر متميز، ولا يمكن تركه يواجه مرض السرطان اللعين بمفرده هكذا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تتواصل يوميا لعلاج الكثير من الحالات في الصعيد والوجه البحري، معتبرًا قرار علاج الشاعر رفعت سلام جزء من رد الجميل له، مؤكدًا أن مديرة المستشفى قامت بالاتصال به وقمنا بالاتفاق معه على كيفية علاجه.