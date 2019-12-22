أحمد موسى: الحكم القطري تحامل على صلاح.. "كان عايز يديله طرد"

هاجم الإعلامي أحمد موسى، عبد الرحمن بن جاسم الحكم القطري لمباراة فريقي ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية، التي استضافتها قطر، وذلك بسبب منحه محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني وليفربول، بطاقة صفراء، معتبرًا أن ذلك يعد تحاملًا عليه.

وقال موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "مفيش فايدة في القطريين، من إمتى وقطر عندها حكام للماتشات، حتى المجاملة في التحكيم؟! بيجاملوا قطر عشان البطولة على أرض تميم، بعد ما السد اتكسح بالستة، الفلوس بتشتغل لسه، ومازال فيه فساد".

وأضاف، أن حكم المباراة تحامل على صلاح، لدرجة أنه سعى إلى طرده منذ بداية المباراة، معللًا ذلك بأن صلاح "مصري": "لعب كرة متستحقش شيء واداله إنذار، رغم إن إنذاراته قليلة جدًا، لأنه مش بيكسر ولا بيضرب ومبيلعبش بعنف، والحكم لا يفقه شيء في التحكيم".

ووجه موسى، حديثه إلى الحكم، وقال ساخرًا: "إنت اتعلمت التحكيم من إمتى؟ انت آخرك كنت تشوفه وتسلم عليه، كان قدامك سنين عشان حتى تشوفه مش تديله إنذار، لكن هي الكراهية لمصر وابن مصر".

وهاجم موسى، النظام القطري، ووصفه بـ"الغبي"، قبل أن يعتذر للمشاهدين عن اللفظ الذي صدر منه. وتابع: "بيكرهونا ومش بيرحمونا حتى في الكرة، آخر مرة يا صلاح تروح هناك، اعرف حكايتهم بالنسبة لك حتى لا تتسامح معاهم، دول خونة يا صلاح وحذرتك قبل كده وقلتلك خلي بالك من القطريين كلهم إخوان ومش بيحبوك، بيكرهوك لأنك مصري بتحب بلدك".

ونجح فريق ليفربول في التتويج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه الثمين على نظيره فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد خليفة الدولي، في نهائي النسخة الحالية من مونديال الأندية، والتي أقيمت فعالياتها في قطر.

وامتدت المباراة للوقت الإضافي، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين. ونجح المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، في إحراز هدف الريدز الوحيد في الدقيقة 99 من زمن المباراة.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول سبق وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية من قبل عام 2005، وواجه نظيره ساو باولو البرازيلي، قبل أن يخسر الفريق الإنجليزي في النهاية بهدف نظيف، وبعد مرور 14 عامًا ينجح الريدز في الثأر من الأندية البرازيلية.

وانضم محمد صلاح لقائمة عظماء كرة القدم المتوجين بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية منذ انطلاقها عام 2000، ليواصل النجم المصري تحطيمه للأرقام في عالم الساحرة المستديرة رفقة فريقه ليفربول.

وحصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في قطر، وانتهت بتتويج الريدز بلقب البطولة على حساب فلامنجو البرازيلي.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب "الجولدن بول" في مونديال الأندية، متفوقاً على برونو هنريكي، جناح فريق فلامنجو البرازيلي الذي حل ثانيا.