قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إغلاق جناح العمليات بمستشفى الإيمان الخيري ببنها بعد وفاة شاب، صباح اليوم، إثر جرعة بنج زائدة خلال جراحة عقب تعرضه لحادث موتوسيكل ما تسبب في وقوع مشادات بين أهل المتوفى والعاملين بالمستشفى، وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، مؤكدا استمرار حملات الرقابة على كل المنشآت الصحية لضمان حسن تقديم الخدمة.

وشهدت المستشفى وفاة الشاب يوسف حسن محمد، البالغ من العمر 18 عاما، من قرية بلتان التابعة لمركز طوخ، بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة بنها، والحاصلة على رخصة، ما دفع المحافظ لإصدار تعليمات للدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالمرور على المستشفى اليوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق جناح العمليات لحين تلافي السلبيات، حيث تبين أن الحالة دخلت المستشفى أمس الجمعة الموافق 20 ديسمبر في حوالي الساعة السابعة مساء بتشخيص كسر بعظام الساق اليسرى، وذلك لإجراء جراحة تثبيت الكسر بشريحة ومسامير إلا أنه بعد أخذ التخدير توقف القلب، وجرى نقل المريض إلى غرفة العناية المركزة في نفس المستشفى، حيث حدثت الوفاة الساعة السابعة صباح اليوم السبت.

وكان مصدر أمني نفى تحرير محضر في واقعة تحطيم أهل مريض واجهة العناية المركزة بمستشفى الإيمان الخيري ببنها، مؤكدا أنّ ما حدث لم يتعدى المشادة الكلامية بين أهل شاب متوفي جاء في حالة صعبة بعد تعرضه لحادث دراجة نارية وبعض طاقم المستشفى بعد إخبارهم بوفاته.

كانت المستشفى استقبلت حالة الشاب "يوسف. أ"، 18 عاما، في حالة خطيرة "احتضار" إثر تعرضه لحادث دراجة نارية، واستقبلته المستشفى، وجرى إيداعه بالعناية المركزة إلا أنّه توفى بعد ساعات من دخوله للعناية، فأخبر الطاقم الطبي ذويه الذين لم يتحملوا الخبر، ودخلوا في نوبة إنفعالية ومشاجرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية التي أنهت الأمر بصورة ودية، ولم تحدث أي خسائر مادية.

ونفت الأجهزة الأمنية إحداث أهل المتوفي تلفيات بالعناية المركزة بالمستشفى أو إتلاف أي أجهزة، كما أنّه لا يوجد تعديات على الأطقم الطبية التي تواجدت بالواقعية، نافية روايات وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود تلفيات بواجهة العناية المركزة بالمستشفى أو تلفيات بها.