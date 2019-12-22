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من إسكندرية لأمريكا.. حنا ينشر الفن القبطي على زجاج الكنائس

من إسكندرية لأمريكا.. حنا ينشر الفن القبطي على زجاج الكنائس

محلل سياسي تركي: أردوغان ورطنا في ليبيا ويدفع تركيا إلى العزلة

محلل سياسي تركي: أردوغان ورطنا في ليبيا ويدفع تركيا إلى العزلة

ضبط 4 أشخاص في الغردقة "بيلعبوا قمار في الشارع"

ضبط 4 أشخاص في الغردقة "بيلعبوا قمار في الشارع"

إصدار تريلر فيلم الرعب "A Quiet Place 2" قبل عرضه في مارس 2020

إصدار تريلر فيلم الرعب "A Quiet Place 2" قبل عرضه في مارس 2020

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نادية الجندي لـ"الوطن": أشارك نبيلة عبيد لأول مرة في "نساء من ذهب"

بدون أهداف.. كيف خطف محمد صلاح الأنظار في مونديال الأندية؟

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الشيخ سعيد "الأهلاوي" يكشف لـ"الوطن" حقيقة فكه لـ"سحر ونحس" الزمالك

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كيف ارتبطت حركة "حماس" بعلاقات قوية مع قطر وتركيا وإيران؟

كيف ارتبطت حركة "حماس" بعلاقات قوية مع قطر وتركيا وإيران؟

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فيديو.. حقيقة صوت الحوت الأزرق بشواطئ مرسى مطروح

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التفاصيل الكاملة لإعادة هيكلة "البورصة المصرية" قبل 2020

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