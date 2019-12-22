نادية الجندي لـ"الوطن": أشارك نبيلة عبيد لأول مرة في "نساء من ذهب"

أعلنت الفنانه نادية الجندي، عن سعادتها الشديدة لردود أفعال الجمهور تجاه عودتها مره أخرى للدراما بمسلسل "نساء من ذهب".

وقالت نادية الجندي، "للوطن": "الحمدلله سعيدة جدا لردود أفعال الجمهور عبر السوشيال ميديا، بعد إعلان عودتي مرة أخرى للدراما، فقد عدت من أجلهم، وبناء على طلبهم، لأنني كلما أصادف جمهوري في أي مكان يطلبون عودتي مرة أخرى، وأنا مقدرش على زعلهم أبدا، وبالفعل عندما وجدت العمل الجيد لعودتي لم أتردد في ذلك".

وأضافت "الجندي" أنها حاليا في مرحلة قراءة السيناريو، وجاري اختيار النجوم المشاركين في العمل، وقد تم الإعلان عن بعضهم منهم الفنانة نبيلة عبيد، مؤكدة أنها تشعر بسعادة للتعاون معها لأول مرة، إضافة إلى الفنانتين هالة فاخر وسميحة أيوب.