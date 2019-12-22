تضع النجمة التونسية، لطيفة، اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد الذي من المقرر أن يحمل عنوان "أقوى واحدة".

وترصد "الوطن"، 5 معلومات عن الألبوم الجديد وفقا لتصريحات خاصة من لطيفة.

1- الألبوم سيحمل بشكل نهائي اسم "أقوى واحدة" وهو اسم إحدى أغنيات الألبوم، بعد أن فضلته على باقي أغنيات الالبوم والتي كانت من بينها أغنية "ملكة بيك".

2- الألبوم سيتضمن على أقصى تقدير 13 أغنية من بينها أغنيات بلهجات غير المصرية منها التونسية والخليجية.

3- سيطرح العمل في شهر يناير، بعد أن تنتهي لطيفة من كافة عمليات الماسترينج لكافة أغنيات الألبوم.

4- تتعاون لطيفة، في الألبوم، مع نخبة من الشعراء والملحنين أبرزهم، أيمن بهجت قمر، ومدين، وعمرو المصري، ومونتي، ووليد سعد، وبهاء الدين محمد.

5- تعاقدت لطيفة، على توزيع الألبوم مع شركة "قنوات".

كانت "الوطن"، قد نشرت من قبل كلمات أغنية "أقوى واحدة" التي ستحمل اسم ألبوم لطيفة الجديد، وتقول كلماتها.

أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت على الأرض

بكون ضعيفة وسط الناس مبسوطة من غير حد

أنا أشجع واحدة جبانة فى الفرح ببان زعلانة

بضحك وببكي وزعل وده كله فى نفس الوقت.