خالد منتصر: مُدعو التدين لديهم فجر الخصومة.. وسفالتهم منحطة

قال الدكتور خالد منتصر، المفكر السياسي، إن المجتمع الآن لم يعد قابلًا لأي طرح أو فكرة مختلفة، مضيفًا: "أكتر اللي بيهاجموني لو فتحتوا صفحاتهم هتلاقوا فيها صورة الكعبة وأدعية دينية وأذكار، ولكن عند الاختلاف بنلاقي أكبر شتائم وسفالات منحطة، كل هذا يأتي من هؤلاء الذين يدعون التدين".

وأضاف "منتصر"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أنه مستعد لأي خلاف فكري ويقبل ذلك، ولكن مُدعى التدين "ياريتهم يختلفوا على الفكر"، بل يقوموا بشتائم قذرة، متسائلًا: " الدين لو لم نأخذ منه اللغة الراقية في الحديث أو الضمير يبقى إيه رسالته؟".

وتابع: "فيه اتهامات في السمعة بتصدر منهم دي اللي إحنا بنسميها فجر الخصومة التي حذر منها الدين، طول عمرنا كنا بنختلف، والفكر المختلف كان يُطرح منذ العشرينات، ولكن المجتمع وقتها كان في حالة صحية تسمح بذلك الخلاف، أنا لا أطرح أفكار جديدة على المجتمع المصري".