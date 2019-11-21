قال الدكتور خالد منتصر، إن كتابه "هذه أصنامكم وهذه فأسي.. لماذا يخاصم المسلمون الحداثة"، نواة مشروع فكري، يناقش أسباب تخوف المسلمين من الحضارة، من خلال تفكيك عدة مفاهيم متعلقة بمفاهيم المسلمين، لموضوعات يتخوفون منها.

وأكد "منتصر" خلال حفل إطلاق كتابه، بمقر مؤسسة بتانة الثقافية، أن بعض المسلمين يخافوا من العلم والعلمانية والحداثة، مشيرًا إلى أن الكتاب التالي، سيكون تحت عنوان "الإعجاز العلمي".

وأضاف "منتصر"، لا يوجد ما يسمى عالم دين، كون الدين ليس علمًا، فالعلم هو ما قابل للتحليل والتشريح والتجريب، وبالتالي القبول أو التكذيب، وهذا ما لا يمكن تطبقه على الدين، ومن هنا فرجل الدين ليس بعالم، مؤكدًا أنه لا يصلح تحويل الدين إلى نظرية فيزيائية، وللعلم دوره، والدين دوره في حياة الإنسان.

وأشار، إلى أن الكتاب أيضا يناقش مفهوم التراث، متسائلا: هل الدين في خدمة الإنسان أم على العكس؟ وهل الدين هو مصدر للأخلاق؟

واستكمل المؤلف، أنه يناقش مفهوم التاريخ والزمن، مشيرًا إلى أن الإسلام يلفت إلى ضرورة احترام تغير الزمن، بينما أتباع الدين يرغبون في التعامل مع طقوس الدين منذ وقت نزوله بطريقة "الكوبي بيست".

يذكر أن المناقشة التي تنظمها مؤسسة بتانة الثقافية، شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة، منهم الدكتورة هالة سرحان، والدكتور حسن طلب، وآخرون.