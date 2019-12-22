فيديو.. خالد منتصر: مدعو التدين يستهدفوني والبعض يدافع عن الله بالشتائم

قال الدكتور خالد منتصر، المفكر السياسي، إنه مُستهدف من قبل بعض المدعين للتدين كونه ناشطا بشكل كبير على السوشيال ميديا، موضحًا أنه يعتقد أن الكُتاب الآخرين قرروا ألا يكون لهم نشاطا على السوشيال ميديا، والبعض منهم اتجه لتقديم برامج تليفزيونية أو يكتفي بالكتاب فقط.

وأضاف "منتصر"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أنه دائما ما يكون نشطا على السوشيال ميديا، ولذلك الشتائم التي تنال منه لا يّغضب منها كونه يرى أن الشخص الذي يّسُب ويشتم ذات فكرة هشة.

وتابع: "عمر ما حد بيدافع بالشتيمة عن فكرة قوية، لو مؤمن بأن الفكرة قوية أوي هيعرف إن منطقه قوي ولا يحتاج لشتائم"، موضحًا أن البعض يرد بالشتائم وكأنهم يدافعون عن الدين أو يدافعون عن الله وهذا منطق في منتهى الخطأ، بحسب قوله.

وواصل: "نفسي الناس تفهم أن الله لا يحتاج إلى بودي جارد، الله هو من يدافع عن الذين آمنوا مقالش ياللي مؤمنين بيا تعالوا دفعوا عني، من يدعي أنه يدافع عن الله بتلويث سمعة الناس والشتائم القذرة لن يرضى الله عن مثل هذه الأشياء على الإطلاق".