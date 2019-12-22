الهجرة: "مراكب النجاة" تؤكد اهتمام الرئيس بتوظيف الشباب لبناء الوطن

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن خطة الوزارة للبدء في حملة "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنّ تكليف رئيس الجمهورية للوزارة، بالبدء في حملة "مراكب النجاة"، نابع من اهتمامه بالشباب المصري، والحرص على توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة لخلق فرص عمل، بتقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات؛ للاستفادة من طاقات الشباب في بناء الوطن.

وتابعت أنّ الوزارة ستطلق الحملة بدءًا من الأسبوع المقبل بمحافظة الفيوم، كونها واحدة من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار استكمال جهود الوزارة لتدريب وتوعية الشباب والأسر بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد أنّ الوزارة حريصة على إشراك مؤسسات الدولة المختلفة في حملة "مراكب النجاة"؛ مثمّنة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من جهود كبيرة لدعم الشباب والعمل على توفير فرص العمل في عديد المجالات.

نيفين جامع: حريصون على دعم الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية بالتدريب والتخطيط

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصها على المشاركة في حملة "مراكب النجاة"، وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على الابتكار والمعرفة.

وأضافت جامع أنّ خطة الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" منحت قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دورا كبيرا في النهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة، مؤكدة أنّ مبادرة السيد الرئيس تعد بداية مهمة للتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع أنّ الجهاز سيعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات التسويقية وفرص التمويل وريادة الأعمال للشباب الراغب في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفقا لآليات العمل المعتمدة بالجهاز.

وتابعت أنّ التعاون مع وزارة الهجرة فرصة جيدة لتنفيذ الدور المنوط بجهاز تنمية المشروعات، كي يصبح قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر محركا رئيسيًا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر، هو وضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات للشباب.

وأشارت جامع إلى أنّ الجهاز يقدم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة بأنواعها كافة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو الحرفية، أو مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويعمل على تيسير العقبات للمشروعات الصغيرة لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، إذ يتم تقديم حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

يأتي التعاون بين وزارة الهجرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب بروتوكول التعاون الموقع في يونيو 2019، بشأن إعداد افكار لمشروعات تنموية مشتركة تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية من الشباب المصري في المجالات الداعمة لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظات وخاصة التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.