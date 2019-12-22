قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار إنّ المؤسسات الدولية والمحلية تعمل على رصد قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ هذا نتيجة زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحسن موارد قناة السويس التي تقترب من 6 مليارات دولار، وتحويلات المصريين في الخارج التي تقترب من 28 مليار دولار، وتحسن قيمة الصادرات وتقليل قيمة الواردات.

وتابع أنّ هناك تحسن كبير في الميزان التجاري، نتيجة تحسن الصناعة وحركة التصدير للخارج، وعودة السياحة مع بداية الموسم الجديد، إذ سبق وحققت فائضا يقترب من 13 مليار دولار.

وأوضح أنّ هذا يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لما له من اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، إذ انخفض مستوى التضخم وتحسنت معدلات النمو بعد أن وصلنا إلى 5.6-5.7%، كما أنّ النص المؤشرات الاقتصادية في أفضل حالاتها.

وأشار بدرة إلى أنّ هناك توقعات بانخفاض التضخم ليصل لـ7% في 2020، حسب تقارير المؤسسات العالمية، ما يزيد من تحسين قيمة الجنيه وانخفاض قيمة الدولار، كما سيكون هناك زيادة في المعروضات من السلع المقدمة للمواطنين، ما يؤثر على انخفاض الأسعار.