أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري عانى كثيرا خلال الـ4 سنوات الماضية، وذلك حتى وصل إلى حالة من الانضباط التام وأصبح موضع إشادة من جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضاف معيط، خلال لقاء خاص مع برنامج "8 الصبح" على قناة DMC، أن المستثمرين أصبح لديهم ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد العديد من المشروعات القومية التي أصبحت منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وشبكات الطرق الهائلة التي أصبحت ممتدة في كل مكان، وتحسين الشبكة الكهربائية والتي كلفت ميزانية الدولة 650 مليار جنيه، لإصلاح المنظومة الكهربائية ككل، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة لمواطنين ولمشروعات الدولة.

وتابع وزير المالية، أن ملف خفض الدعم جاء أيضا لصالح تحسين جودة التعليم والمنظومة الصحية، وتحسين أوضاع الهيئات الطبية والتعليمية في مصر، وكل هذا يأتي أيضا في مصلحة المواطنين، إذ أن ليس من الطبيعي أن يحصل على الدعم طبقة غنية لديها الفيلات والسيارات الفارهة، وتقوم بتعليم أبناءهم في جامعات ومدارس دولية، في مقابل تقترض الدولة لتوفير احتياجات التعليم والصحة لمواطنين، لهذا فان ما حدث في ملف تخفيض الدعم جاء في صالح المواطنين والاقتصاد المصري.