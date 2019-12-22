اندلعت اشتباكات جديدة بين قوات الشرطة والمحتجين في تشيلي بشوارع العاصمة "سنتياجو"، مع دخول الاحتجاجات أسبوعها التاسع.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم، أنّ الاحتجاجات العنيفة بدأت في أكتوبر الماضي على خلفية رفع الحكومة أسعار بعض السلع، مشيرة إلى أنّ المتظاهرين يطالبون في الوقت الحالي بزيادة الحد الأدنى للأجور وإصلاح أنظمة التقاعد الحالية.

وأضافت الشبكة الأوروبية أنّ آلاف الأشخاص أصيبوا خلال الاشتباكات مع قوات الشرطة التي أطلقت النيران واستخدمت الغازات المسيلة للدموع في محاولات منها لتفريق المتظاهرين.

يذكر أنّ 26 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات فيما أصيب نحو 2210 من رجال الشرطة خلال هذه الفترة، وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدرت مؤخرا تقريرا يستند إلى مهمة تقصي حقائق استمر عملها في تشيلي 3 أسابيع، خلص إلى أنّ رجال الشرطة والجيش ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المحتجين.