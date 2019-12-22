تستعرض "الوطن" سعر اليورو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.76 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي نحو 17.69 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.76 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.69 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد 17.69 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.