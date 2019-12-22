انفجرت سيارة مفخخة، اليوم، خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج وسط الصومال، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، وقال الرائد في الجيش الصومالي عمر علي - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية - إن "السائق فشل في دخول مجمع الفندق، ما دفعه للاصطدام بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني، الأمر الذى أسفر عن مقتل 7 أشخاص، لكن عدد القتلى قد يرتفع، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون".

بينما قال مسعف بمستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار. ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير حتى الآن.